Nach Bekanntwerden eines Massakers an Zivilisten ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die zerstörte Stadt Butscha gereist. In Butscha seien Kriegsverbrechen begangen worden, sagte Selenskyj am Montag vor Journalisten in der kleinen Stadt rund 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew. „Die Welt wird das als Genozid anerkennen.“ Selenskyj trat in dunkelgrünem Pullover und einer Militärweste in Tarnmuster auf und machte sich in Begleitung von bewaffneten Sicherheitskräften ein Bild von den Zerstörungen.

+++ Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine in unserem Liveblog +++

Die Frage eines Reporters, ob es nun immer noch möglich sei, mit Russland über Frieden zu verhandeln, bejahte der ukrainische Staatschef: „Die Ukraine muss Frieden bekommen“, sagte er. Zugleich betonte er, ein baldiger Verhandlungserfolg sei in Russlands Interesse: „Je länger die Russische Föderation den Gesprächsprozess verzögert, desto schlimmer wird es für sie.“

Auch auf über Telegramm berichtete der Präsident über seinen Besuch vor Ort. „Mit meinen eigenen Augen habe ich Bucha, Irpin und Stojanka nach der Besetzung gesehen. Wir werden unser Bestes tun, um sie so bald wie möglich wieder zum Leben zu erwecken“, schrieb Selenskyj dort.

Gräueltaten der russischen Truppen

Bilder von Einwohnern der kleinen Stadt bei Kiew, deren Leichen nach dem Abzug russischer Truppen auf den Straßen lagen, lösen seit dem Wochenende weltweit Entsetzen aus. Die ukrainische Seite macht russische Soldaten für die Verbrechen verantwortlich. Selenskyj hatte bereits am Sonntag von „Völkermord“ gesprochen.

Baerbock zu „Massaker" in Butscha: „Die Bilder sind unerträglich"

Kremlsprecher Peskow stellt Beweise infrage

Moskau hingegen streitet die Schuld für den Tod der Zivilisten vehement ab. Putins Sprecher Peskow sagte, der Fall müsse auf höchster Ebene im UN-Sicherheitsrat besprochen werden. Er kritisierte, dass eine entsprechende Initiative blockiert worden sei. Zugleich stellte Peskow weiterhin die Echtheit der zahlreichen Aufnahmen der toten Zivilisten infrage. Die Bilder stammen teils von internationalen Pressefotografen, die anders als der Kremlsprecher direkt vor Ort waren.

RND/ab mit dpa