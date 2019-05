Berlin

Statt mit einem Antwortvideo reagiert die CDU mit einem offenen Brief auf die Kritik des Youtubers Rezo. Das Schreiben wurde am Donnerstagmittag auf der Webseite der Partei veröffentlicht.

In dem Brief, der den Youtuber persönlich anspricht, aber nicht unterschrieben ist, begründet die CDU ausführlich, warum sie sich entgegen vorheriger Ankündigungen am Ende doch gegen eine Videoantwort entschieden hat.

„Wir haben in der CDU gemeinsam überlegt, wie wir mit Deiner Kritik und der Form, in der Du sie packst, umgehen. Brauchen wir eine schnelle Reaktion? Müssen wir dem medialen Druck nachgeben? Folgen wir den vielen Hinweisen, die uns gegeben werden?“, heißt es wörtlich. „Sehr hohes Tempo und extreme Zuspitzungen bestimmen fast alle Debatten dieser Tage.“

Weiter schreibt die Partei: „Wir hatten uns für eine Antwort auf derselben Ebene entschieden – für ein Video. Wir haben ein klasse Produkt erarbeitet, in dem das steckt, was die Mitarbeiter der CDU wie die Wahlkämpfer im Europawahlkampf, Landtagswahlkampf in Bremen und im Kommunalwahlkampf in zehn Ländern derzeit jeden Tag geben: Herzblut, Einsatz und Kreativität.“

Gleichzeitig habe man aber auch abgewogen, ob eine Antwort auf derselben Ebene – Video gegen Video – die angemessene Antwort sei, so die ungenannten Autoren weiter. „Ob es der notwendigen politischen Auseinandersetzung hilft oder Politik zum Spektakel macht.“

Jede Menge Pathos

Danach wird es sehr grundsätzlich – und ein bisschen pathetisch. „Die CDU ist eine Volkspartei mit vielen Mitgliedern und auf Werten gebauten Programmen. Wir sind entstanden aus den Trümmern eines zerstörten Landes als Union, in der Platz war und ist für Miteinander und für alle, die etwas aufbauen wollen – nicht zerstören“, heißt es. „Wir sind deshalb Volkspartei, weil uns viele Bevölkerungsschichten vertrauen, weil wir gerade nicht die schnelle, scheinbar einfache Antwort suchen.“

Mit dieser „Verantwortung, Erwartung und Verpflichtung“ müsse die Partei sorgsam umgehen. Denn gerade von der CDU werde in aufgewühlten Zeiten erwartet, dass sie „überlegt, reflektiert und mit kühlem Kopf“ antworte.

„Verkürzen, verzerren, verdrehen – das ist Populismus. Überzeichnen, übertreiben, überspitzen: wir distanzieren uns zu Recht von dieser Art, Politik zu machen“, heißt es. „Auf eine steile These folgt bei uns nicht die hastige Antwort, auf eine kühne Interpretation von Statistiken reagieren wir unsererseits nicht mit vereinfachenden Schlüssen. Antworten zu geben, die über den Tag hinaus tragen, das erfordere Zeit, Maß und Mitte.

„Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen“, heißt es. Die CDU bleibe sich treu und suche „die politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten, Analysen und Schlussfolgerungen“.

Inhaltlich geht die Partei nicht auf die Kritik ein.

Persönliche Einladung von Ziemiak an Rezo

Gleichzeitig lud die CDU den Youtuber zum Meinungsaustausch ein. „Lass uns über Deine Kritik an der CDU sprechen, aber bitte höre auch uns zu, wie wir die Dinge sehen“, schrieb Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag bei Twitter.

„Nicht als Show, sondern so, wie die meisten Menschen bei uns: aus Sorge über unsere Zukunft und über Wege, unseren Planeten zukunftsfest zu machen, über Ideen für bessere Lösungen. Lass uns treffen, damit mir miteinander sprechen können.“

Ob Rezo auf das Angebot zum Meinungsaustausch eingehen wird, blieb zunächst offen. Ziemiak hatte am Mittwoch mit Blick auf Rezos Video noch von Falschbehauptungen gesprochen. In dem Video heißt es, die CDU zerstöre „unser Leben und unsere Zukunft“.

Ziemiak kündigte an, auch der CDU-Bundestagabgeordnete Philipp Amthor werde zu dem Treffen kommen. Amthor hatte ursprünglich in einer Videoreplik auf Rezo antworten sollen.

Von RND/ani