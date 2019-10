Politik Gesundsheitspolitk - Studie warnt: Krankenkassen droht Milliarden-Defizit Gesetzliche Kassen machen zur Zeit satte Überschüsse. Eine Studie warnt allerdings vor Milliarden-Defiziten in der Zukunft. Es drohen demnach steigende Beitragssätze, sollte die Politik nicht zügig handeln.

Nach Jahren mit Milliarden-Überschüssen drohen den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) einer Prognose zufolge in einigen Jahren wieder Defizite. Im Jahr 2040 werde sich das Minus auf fast 50 Milliarden Euro belaufen, wenn die Politik nicht frühzeitig gegensteuere, heißt es in einer am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Berechnung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Quelle: Angelika Warmuth/dpa