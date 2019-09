Berlin

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ( SPD) hat die Katholische Kirche aufgefordert, sich von den geplanten Reformen – die unter dem Stichwort „Der synodale Weg“ zusammen gefasst sind – nicht durch „Reaktionäre im Vatikan“ abbringen zu lassen.

„Ich wünsche mir, dass die Deutsche Bischofskonferenz Verdächtigungen und falsche Beurteilungen dieses Prozesses aus Rom geschlossen abwehrt“, sagte Thierse, der dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) angehört, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn ich wünsche mir, dass die Katholische Kirche in Deutschland diesen Weg gehen kann – nicht um die Weltkirche zu spalten, sondern um angemessen auf das zu reagieren, was in Deutschland los ist, mit der Kirche und mit den Christen.“

Appell an die Bischöfe

Der Vorwurf laute ja, die Bischöfe würden einen Sonderweg gehen und die Weltkirche spalten, fügte Thierse hinzu. „Dabei haben die Bischöfe die Pflicht, auf die pastorale Situation im eigenen Land, wie es immer so schön heißt, richtig und angemessen zu reagieren. Da sollen sie sich durch Reaktionäre im Vatikan nicht irritieren lassen.“

Die Grünen-Politikerin Bettina Jarasch, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und im ZdK, sagte dem RND: „Die deutschen Bischöfe haben sich an die Laien gewandt, weil sie nicht mehr wussten, wie sie anders aus der Glaubwürdigkeitskrise herauskommen sollten. Deshalb erwarte ich, dass die Bischöfe an dem Weg festhalten. Die zweite Erwartung ist, dass die Ortsbischöfe gefasste Beschlüsse dann auch in ihrem Bereich umsetzen und im Vatikan und der Weltkirche offen für alles eintreten, was wie beschließen und nicht allein umsetzen können." Dies gelte insbesondere für die Ordination von Frauen.

Lesen Sie hier: Die Zahl der Kirchenmitglieder schwindet

Rom sagt: Das ist unsere Sache

Die deutschen Bischöfe kommen am Montag in Fulda zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen. Dabei geht es auch um den geplanten Reformprozess „Der synodale Weg“, den die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) gemeinsam mit dem ZdK anstrebt. Der Prozess soll vier Punkte umfassen: den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und die Position von Frauen in der Kirche. Insgesamt geht es um den Versuch, die Katholische Kirche und ihre Hierarchie stärker für Frauen zu öffnen.

Die ZdK-Vizepräsidentin Claudia Lücking-Michel betonte, dass Frauen Zugang zu allen Weiheämtern erhalten müssten. Sonst seien vor allem die jungen Frauen weg.

Wir wollen nicht gegen das Kirchenrecht verstoßen. Thomas Sternberg; Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken

Der Vatikan hat die deutschen Bischöfe in diesem Monat jedoch unmissverständlich darauf hingewiesen, dass sie in so zentralen Fragen keine Entscheidungen treffen könnten. Das sei der Weltkirche vorbehalten.

ZdK-Präsident Thomas Sternberg will den Konflikt mit dem Vatikan nicht auf die Spitze treiben. „Wir wollen nicht gegen das Kirchenrecht verstoßen. Es war nie die Absicht, Beschlüsse zu fassen und umzusetzen, die in die weltkirchliche Kompetenz gehören“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen keine Nationalkirche, das will niemand.“ Einer der großen Vorteile der katholischen Kirche sei, dass sie global aufgestellt sei, nicht national.

Von Markus Decker/RND