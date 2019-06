Washington

Sarah Huckabee Sanders wird künftig nicht mehr für Präsident Trump sprechen. Nach dreieinhalb Jahren verlässt sie das Weiße Haus und kehrt zurück in ihren Heimatstaat Arkanas. Den Rückzug machte Trump am Donnerstag via Twitter bekannt und bedankte sich bei Sanders für ihre Arbeit. Einen Ersatz nannte der Präsident nicht.

„Sie ist eine sehr besondere Person mit außergewöhnlichen Talenten, die einen unglaublichen Job geleistet hat“, kommentierte Trump ihren Weggang.

Sanders ist eine der engsten Verbündeten Trumps, und eine der wenigen verbliebenen Gefährten aus seinem Wahlkampf 2016. Ihre Amtszeit war dadurch gekennzeichnet, dass anders als üblich kaum noch Pressekonferenzen stattfanden und nach ihren Angaben oftmals Fragen zur Glaubwürdigkeit der US-Regierung aufkamen.

Zur Galerie Seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat es im Apparat der US-Regierung viele Rausschmisse, Personalwechsel und Rücktritte gegeben. Ein Überblick.

Von RND/mkr/AP