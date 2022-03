Trump: „Wir sind eine größere Atommacht“ als Russland

Ex-Präsident Donald Trump hat sich am Montag zum Krieg Russlands in der Ukraine geäußert. Trump behauptete in einem TV-Interview, er hätte auf die Nukleardrohung Putins mit der Entsendung von U-Booten vor die Küste Russlands reagiert. Die USA seien im Vergleich zu Russland die größere Atommacht, so der Republikaner weiter.