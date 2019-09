New York

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der Generaldebatte der Vereinten Nationen vor einem "großen Bruch" der Welt gewarnt. "Ich habe Angst vor der Möglichkeit eines großen Bruchs: Dass die Welt in zwei Teile bricht, dass die zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt zwei separate und miteinander im Wettbewerb stehende Welten erschaffen", sagte Guterres am Dienstag in New York vor der UN-Vollversammlung.

"Wir müssen alles machen, um diesen großen Bruch zu verhindern und ein allgemeingültiges System zu erhalten - mit einer allgemeingültigen Wirtschaft, allgemeingültigem Respekt für das internationale Recht, eine multipolare Welt mit starken multilateralen Institutionen." Guterres warnte auch vor einem Vormarsch autoritärer Regime. Menschenrechtler, Umweltaktivisten und Journalisten würden täglich angegriffen. Als nächste auf der Rednerliste waren dabei ausgerechnet mehrere Staats- und Regierungschefs angekündigt, die wegen ihres autoritären Führungsstils und ihrer Angriffe auf die von Guterres genannten Gruppen in der Kritik stehen.

Bolsonaro präsentierte sich als Freund der Umwelt und der Indigenen

Als erster dieser Redner trat kurz später der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ans Rednerpult. Er nutzte die Redezeit, um gegen sein internationales Images als autoritärer Rechtspopulist und Mitverantwortlicher der Feuer im Amazonas anzukämpfen. Brasilien sei ein Land, das sich gerade vom Sozialismus erhole, erklärte Bolsonaro und setzte zu einem Angriff auf Kuba und Venezuela an. Freiheit, so Bolsonaro, sei nur mit einem freien Markt möglich. Brasilien sei von Kriminalität, Korruption und Angriffen auf traditionelle "familiäre Werte" geplagt gewesen. Jetzt, unter seiner Führung, sei das Land jedoch auf dem Weg der Besserung.

Anschließend widmete sich Bolsonaro der Situation im Amazonas-Regenwald. Er stellte sich als Freund und Fürsprecher der indigenen Bevölkerung dar und nannte Regierungen, die ihn für seinen Umgang mit den Bränden im Amazonas kritieren "respektlos" und "kolonialistisch". Außerdem, so Bolsonaro würde Brasilien viel kleinere Teile seiner Fläche für die Landwirtschaft nutzen, als viele andere Länder.

„ Frankreich und Deutschland nutzen 50% ihres Gebiets für Landwirtschaft“, schlägt Brasiliens Präsident Bolsonaro zurück: „Bei uns sind es nur 8%“. Merkel sitzt im #UNGA -Saal. Will aber nicht reden. pic.twitter.com/9OEmpOYum6 — Karl Doemens (@Doppelgeist60) September 24, 2019

"Die Zukunft gehört Patrioten"

Mit Spannung wurde auch die Ansprache von US-Präsident Donald Trump erwartet, der nach Bolsonaro das Wort ergriff. "Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, die Zukunft gehört den Patrioten", sagte Trump. Weise Regierungschefs stellten das Wohlergehen ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Bevölkerung an erste Stelle. Trump lobte die Entwicklung der USA während seiner Amtszeit, nannte unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosenzahlen und den Ausbau des Militärs. Die USA seien die militärisch mächtigste Nation auf der Welt, sagte Trump. Er hoffe, dass diese militärische Stärke nicht zum Einsatz kommen müsse.

„Unser Land hat Milliarden ins Militär investiert. Wir sind bei weitem die stärkste Nation der Welt. Hoffentlich werden wir diese Macht nie nutzen müssen“, leitet Trump seine Rede ein. Und: „Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, sondern den Patrioten!“ #UNGA pic.twitter.com/HY62oDxdVQ — Karl Doemens (@Doppelgeist60) September 24, 2019

Am gespanntesten erwartet wurden Trumps Äußerungen zum Konflikt mit dem Iran. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UN-Vollversammlung vorgeworfen, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu säen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich eskaliert.

Nach den USA haben zuletzt auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran für die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. "Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt", hieß es in einer am Montag am Rande der UN-Vollversammlung veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der französischen sowie der britischen Regierung. "Es gibt keine andere plausible Erklärung." Der Iran hat das wiederholt zurückgewiesen. Aus US-Regierungskreisen hieß es vor der UN-Generaldebatte, die Sorge über die vom Iran ausgehende eskalierende Gewalt werde ein wichtiges Thema bei der Vollversammlung werden. Die USA würden in New York mit Partnern und Verbündeten über eine "kollektive Antwort" beraten. Trump hat am Rande der Vollversammlung zahlreiche bilaterale Treffen.

Merkel will Ruhani und Trump treffen

Ein deutscher Regierungssprecher teilte mit, dass Kanzlerin Angela Merkel im Ringen um eine Deeskalation im Atomkonflikt mit dem Iran am Rande der UN-Vollversammlung erstmals auch den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani treffen wird. Das Treffen sei für 18 Uhr deutscher Zeit geplant. Bereits eine Stunde zuvor soll demnach ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump stattfinden.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani wird am Mittwoch vor den Staats- und Regierungschefs bei den Vereinten Nationen sprechen. Vor seiner Abreise nach New York kündigte Ruhani in Teheran an, er wolle bei der UN-Vollversammlung für einen "langfristigen Frieden" im Nahen Osten werben. Trump hat mehrfach betont, er setze in dem Konflikt mit Teheran auf eine diplomatische Lösung. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte am Wochenende im US-Sender CBS dennoch bezweifelt, ob sich ein Krieg noch verhindern lasse.

RND/fh/dpa