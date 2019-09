Washington

„Unsere Antwort wird immer Nein sein“, erklärte der iranische Präsident Hassan Ruhani am Dienstag und schloss bilaterale Gespräche mit den USA kategorisch aus. Das ist eine klare Abfuhr für den stets an einer Selbstinszenierung interessierten US-Präsidenten Donald Trump.

Was den vergleichsweise moderaten Mullah vor dem iranischen Parlament zu der Zurückweisung veranlasst hat, kann man von außen kaum ergründen. Muss Ruhani dem Druck der Hardliner im eigenen Land nachgeben? Oder ist er einfach ein abgezockterer Pokerspieler als Trump?

Offensichtlich will Teheran den Druck auf die Europäer erhöhen, die das vom US-Präsidenten aufgekündigte Atom-Abkommen erhalten möchten. Gerade verhandelt eine iranische Delegation in Paris über ein Rettungspaket, das dem unter US-Sanktionen ächzenden Land wieder Zugang zu harter Währung verschaffen würde. Da wären vorzeitige Entspannungssignale in Richtung Washington taktisch eher unklug.

Die Eskalation im Atomkonflikt ist brandgefährlich

Unstreitig aber ist: Die Eskalation in dem Atomstreit ist brandgefährlich. Und Trump sitzt in diesem Konflikt nicht am längeren Hebel. Seine Politik des maximalen Drucks erzeugt schon im kommunistischen Nordkorea außer schönen Bildern keine Ergebnisse. Der von einer stolzen Geschichte genauso wie vom internen Machtkampf zwischen Reformern und Hardlinern geprägte Iran wird dem Narzissten im Weißen Haus nicht einmal die erwünschten Schmeicheleien bieten.

Doch Trump hat keinen Plan: Mal kokettiert er mit seiner Gesprächsbereitschaft, mal droht er wild, ohne in einen Krieg verwickelt werden zu wollen. Das macht es den Radikalen in Teheran unnötig leicht, jede mögliche Entspannung zu torpedieren.

Von Karl Doemens/RND