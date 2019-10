Berlin

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Syrien-Initiative seiner deutschen Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer zwar begrüßt, will aber keine Truppen beisteuern. Die USA würden es „politisch“ unterstützen, wenn die europäischen Partner sich in Nordsyrien engagieren würden, sagte Esper beim German Marshall Fund in Brüssel. Er fügte aber hinzu: „Wir beabsichtigen nicht, Bodentruppen oder irgendetwas anderes zu dieser Operation beizutragen.“

Kramp-Karrenbauer hatte angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien die Einrichtung einer Sicherheitszone im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen, die von einer UN-Truppe geschützt werden soll. Wie diese Truppe zusammengesetzt werden soll und ob sich auch die Bundeswehr beteiligen würde, hatte die CDU-Vorsitzende aber nicht gesagt. Am Donnerstagnachmittag will sie ihre Pläne bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen ihren Amtskollegen vorstellen.

Beteiligung der Bundeswehr ist notwendig

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hält eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Einsatz einer internationalen Schutztruppe in Nordsyrien für notwendig. "Ich glaube schon, dass sich Deutschland als Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Initiator eines solchen Vorschlages dran beteiligen muss", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. "Im Zweifel werden wir im Rahmen des Gesamtkonzeptes auch Verantwortung in einer Region übernehmen müssen. Aber das bedeutet nicht, dass die Last des Einsatzes auf unseren Schultern liegt."

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) hatte angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien die Einrichtung einer Sicherheitszone im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen, die von einer UN-Truppe geschützt werden soll.

Bundeswehr habe die Kraft, einen Beitrag zu leisten

Dabei könnten laut Hardt auch deutsche Bodentruppen zum Einsatz kommen. "Ich würde im Rahmen eines UN-mandatierten Friedenseinsatzes in einer solchen Sicherheitszone nicht ausschließen, dass auch deutsche Soldaten nicht nur durch Luftaufklärung, sondern auch durch Einsatz am Boden beitragen", sagte er.

Hardts Einschätzung nach könnte die Bundeswehr einen solchen Einsatz stemmen. "Wir haben auf dem Höhepunkt des Afghanistan-Einsatzes 10 000 Bundeswehr-Soldaten im Ausland im Einsatz gehabt. Wir sind im Augenblick bei dreieinhalb Tausend", so Hardt. Wenn es der politische Wille der Regierung und des Parlaments sei, habe die Bundeswehr die Kraft, einen Beitrag zu leisten. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels ( SPD), hatte am Dienstag dagegen erklärt, die Bundeswehr reiße sich nicht um zusätzliche Aufgaben.

