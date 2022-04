Im Angriffskrieg in der Ukraine hat Russland seine Soldaten rund um die Hauptstadt Kiew abgezogen und im Osten das Landes konzentriert. Neues Ziel ist es, die Region Donbass einzunehmen. Jüngst wurde auf Satellitenbilder ein 13 Kilometer langer Militärkonvoi gesichtet, der auf dem Weg dorthin war. Doch für einen baldigen Erfolg könnten Russland die Ressourcen fehlen.

Nach einer Analyse des US-amerikanischen Thinktanks „Institute for the Study of War“ (ISW) könnten die dafür vorhandenen Streifkräfte nicht ausreichen, wie „CNN“ berichtet. „Wir gehen davon aus, dass das russische Militär Schwierigkeiten haben wird, in den nächsten Monaten eine große und kampffähige Truppe mechanisierter Einheiten aufzustellen, die im Donbass operieren sollen“, wird das ISW zitiert.

„ISW“: Truppenstärke wird überschätzt

„Russland wird wahrscheinlich weiterhin schwer beschädigte und teilweise wiederhergestellte Einheiten in Offensivoperationen einbringen, die begrenzte Gewinne zu hohen Kosten erzielen“, heißt es weiter. Nach Einschätzung von Beobachtern hat Russland Schwierigkeiten, geschädigte Truppen einsatzfähig zu machen, besonders diejenigen aus den Kämpfen um die Hauptstadt Kiew.

Laut „CNN“ hatte Russland vor Kriegsbeginn 120 Bataillone rund um die Ukraine versammelt. Ein europäischer Beamter sagte gegenüber dem Sender, ein Viertel davon sei bereits nicht mehr einsatzfähig. Aus dem Verteidigungsministerium der USA kamen ähnliche Einschätzungen. Dort hieß es, weniger als 85 Prozent seien kampfbereit.

Das ISW meint, diese Zahlen wären zu hoch. Das US-Verteidigungsministerium würde Russlands Kampfstärke überschätzen. Dutzende russischer Bataillonsgruppen hätten wahrscheinlich eine Kampfkraft, die nur einen Bruchteil dessen ausmache, was die Anzahl der Einheiten vermuten lässt.

RND/sf