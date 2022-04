Kiew

Bei einer Pressekonferenz in einer zentralen U-Bahn-Station der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut einen möglichen Abbruch jeglicher Gespräche mit Russland für ein Ende des Krieges ins Spiel gebracht. Er nannte zwei Gründe: „Wenn unsere Leute in Mariupol vernichtet werden und wenn ein Pseudoreferendum über die Unabhängigkeit in Cherson stattfindet, dann tritt die Ukraine aus allen Verhandlungsprozessen heraus“, sagte er am Samstag. Er sei weiter bereit, direkt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, sagte Selenskyj.

Bei der live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz sagte Selenskyj außerdem in Bezug auf das „Pseudoreferendum“, dass dank des ukrainischen Geheimdienstes und der Bürger, die in den derzeit besetzten Gebieten leben, bekannt sei, dass die russischen Besatzer von Haus zu Haus gingen und diese oder jene Daten sammelten.

„Ich glaube, dass dies nicht gut für eine diplomatische Lösung dieser Situation ist“, es sei definitiv ein falscher Schritt von Seiten Russlands, so Selenskyj.

RND/dpa/jw