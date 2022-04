Kiew

Der US-Außenminister Antony Blinken und der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin werden am Sonntag zu einem Besuch in die Ukraine reisen. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenksyj laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstagabend in Kiew bekannt. Weitere Details über den Besuch von Blinken und Austin nannte der Staatschef demnach nicht. Das Weiße Haus wollte sich am Samstag nicht dazu äußern.

Die USA unterstützen die Ukraine im Krieg gegen die russische Invasion mit finanziellen Hilfen sowie mit Waffenlieferungen. Erst am Donnerstag hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, die Vereinigten Staaten wollten der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (rund 736 Millionen Euro) liefern.

Die USA haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mit der neuen Zusage bereits Waffen im Wert von mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar versprochen oder bereits geliefert.

