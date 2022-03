Russland arbeitet laut dem ukrainischen Generalstab der Streitkräfte daran, den Sicherheitsapparat in den eingenommenen Regionen auszutauschen. „Die russische Führung will Besatzungsbehörden in besetzten Gebieten bilden“, heißt es in einem Facebook-Update des Generalstabs.

Es gebe Informationen, dass Moskau zur Zeit gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Sicherheitsbereichen, Staatsanwaltschaften und Gerichten in Russland rekrutiere, um sie in die besetzten ukrainischen Gebiete zu schicken.

Die Ukraine fürchtet, dass Russland die Region Cherson zur nächsten quasi-staatlichen „Volksrepublik Cherson“ machen wolle. Dafür plane Russland derzeit ein Scheinreferendum. Ziel dieser moskaufreundlichen „Volksrepublik“ sei für Russland, die Gebiete im Süden mit „zivil-militärischen Verwaltungen“ zu kontrollieren, so der ukrainische Generalstab weiter. Ein ähnliches Vorgehen habe es bereits mit Donezk und Luhansk in der Ostukraine gegeben, die inzwischen von Russland als unabhängig betrachtet werden.

Russland setzt moskautreue Verwaltung in Ukraine-Städten ein

Zuletzt hatte Russland in der ukrainischen Hafenstadt Melitopol eine moskautreue Statthalterin eingesetzt. Dieses Vorgehen betrachtete der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger als eine „ganz klassische Besatzungspolitik“, wie er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte. „Zuerst wird ein Gebiet militärisch eingenommen, dann werden die Verwaltungsstrukturen gekapert oder neu aufgebaut.“ Da der ausgetauschten Verwaltung aber die innere und äußere Legitimität fehle, gilt ein solcher Austausch als wenig erfolgsversprechend.

Krieg gegen die Ukraine: Große Schäden in ukrainischer Stadt Irpin

Eine dauerhafte Besetzung ukrainischer Städte halten Experten aus diesem Grund auch für unmöglich. „Russland muss in den Sicherheitsapparat der eingenommenen Städte besatzertreue Personen einsetzen“, erklärte Jäger. Polizisten könnten gezwungen werden, ihre neue Loyalität zu bekunden oder entlassen werden. Doch es sei sehr wahrscheinlich, dass es Widerstand in der Bevölkerung gebe. Lokale Medien berichten von täglichen Protesten in Cherson, Melitopol und anderen besetzten Städten.

Großstädte wie Melitopol oder auch Cherson sind die Regierungs-, Verwaltungs- und Versorgungszentren ganzer Regionen. Wer dort an der Macht ist, kann weite Teile der Lebensmittel-, Wasser- und Energieversorgung kontrollieren und die Bevölkerung entmutigen und zum Aufgeben zwingen, so die Einschätzung verschiedener Experten.

Von Sven Christian Schulz /RND