Ukraines Ex-Präsident Poroschenko: „Wir müssen Putin zum Frieden zwingen“

Petro Poroschenko, ehemaliger Präsident der Ukraine, fordert ein härteres Durchgreifen des Westens gegen Kremlchef Putin. Man müsse ihn durch Sanktionen zum Frieden zwingen, so Poroschenko. Für einige deutsche Politiker habe er zudem „enttäuschende Nachrichten“.

Der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko, umgeben von ukrainischen Soldaten, trifft am Samstag, den 5. März 2022, in einer Verteidigungsstellung am Stadtrand von Kiew ein. Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa