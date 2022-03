Kein Land nimmt so viele Geflüchtete aus der Ukraine auf wie Polen. Rund 2,1 Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg ins Nachbarland geflohen. In die beispiellose Hilfsbereitschaft mischt sich Angst – auch davor, dass Polen das nächste Opfer Putins werden könnte. Ein Besuch bei einer ganz besonderen Familie in Walbrzych.