Genf

Neun Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben in drei Fahrzeugen versucht, in die umstellte ukrainische Stadt Mariupol zu gelangen. Sie mussten zahllose Kontrollpunkte passieren und wurden von der Polizei verhör. Der Teamleiter des Roten Kreuz in der Ukraine berichtet, wie seine Leute versuchten, Mariupol zu erreichen und am Ende wegen des brüchigen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland scheiterten.

Scharmützel, die in der Ferne widerhallen. Schlafen im Auto oder ein paar Nächte in einem ukrainischen Kloster im Kriegsgebiet. Das vorsichtige Passieren zahlloser Kontrollpunkte, die von nervösen ukrainischen oder russischen Soldaten besetzt sind. Der Leiter des ukrainischen Büros des Internationalen Komitees des Roten Kreuz hat diese und andere erschütternde Umstände beschrieben, mit denen ein kleines, aber entschlossenes Team konfrontiert war, das versuchte, die belagerte Stadt Mariupol zu erreichen, und dabei scheiterte, Zivilisten zu evakuieren.

UN bestätigen mehr als 1400 getötete Zivilisten in der Ukraine

Es hatte sich am Freitag auf den Weg nach Mariupol gemacht, brach die Aktion jedoch ab, weil das Rote Kreuz die Sicherheitsgarantien als unzureichend bezeichnete. Das aus drei Fahrzeugen und neun Personen bestehende Team versuchte in den folgenden Tagen erneut, einen Konvoi aus der Stadt zu eskortieren, die seit Wochen von russischen Truppen umzingelt ist und in der es an Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern mangelt. Schließlich gelang es ihnen, rund 1000 Zivilisten zu begleiten, die es aus eigener Kraft von Mariupol in die 84 Kilometer westlich gelegene Stadt Berdjansk schafften und am Mittwoch sicher ins von der Regierung kontrollierte Saporischschja gelangten, eine etwa 205 Kilometer nördlich von Mariupol gelegene Stadt.

Arbeiten unter „brüchigem Waffenstillstand“

„Das Ausmaß der Belastung ist immens. Wir arbeiten unter einem brüchigen Waffenstillstand. Man weiß nie, ob er eingehalten wird“, erzählte Pascal Hundt, der Leiter der IKRK-Delegation in der Ukraine. „Wir sind sehr erleichtert, dass es ihnen gelungen ist, zurückzukehren.“ Das IKRK hatte zuvor angegeben, dass etwa 500 Evakuierte begleitet wurden, aber Hundt korrigierte nun, dass die endgültige Zahl etwa doppelt so hoch war, nachdem sich viele Menschen in eine wachsende Karawane hinter den Fahrzeugen des Roten Kreuzes einreihten.

In einem Videoanruf aus der westukrainischen Stadt Kamianets-Podilskyi sagte Hundt der Nachrichtenagentur AP, dass Sicherheitsbeamte seinem Team mitgeteilt hätten, dass die Bedingungen auf der Strecke nach Mariupol ein Vorankommen der Evakuierungsaktion verhindert hätten. „Wenn man in einem Konvoi mit Bussen unterwegs ist, muss man an einem Kontrollpunkt anhalten. Man muss erklären, wer man ist und was man dort tut. Es kann sein, dass sie gar nicht wissen, dass man kommt, und dann dauert es eine Weile, bis man zum nächsten Punkt kommt und wieder von vorne anfängt“, erzählte er. „Abends gibt es eine Ausgangssperre. Die Leute können sich nicht bewegen. Alle sind gestresst, auch die Soldaten am Kontrollpunkt.“

Sein Team, zu dem er selbst nicht gehörte, hetzte sich ab, um sich nur vor Einbruch der Dunkelheit zu bewegen, da es dann noch gefährlicher sei, zu reisen. „Wir haben fünf Tage für diese Operation gebraucht. Fünf Tage ... um etwas mehr als 200 Kilometer zurückzulegen. Sie können sich vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert waren“, sagte Hundt und bezog sich dabei auf die Entfernung zwischen Saporischschja und Mariupol.

Gastfreundschaft im Kloster

In einer Nacht habe die Polizei die Teammitglieder festgehalten, bevor sie sie schließlich wieder freiließen. Sie fanden ein Kloster, in dem sie schlafen und duschen konnten. Die Menschen dort hätten sie sehr herzlich empfangen, und nachdem sie die Nächte entweder im Auto oder in der Tankstelle verbracht hätten, „war es eine große Erleichterung, diese Gastfreundschaft des Klosters zu erfahren“.

Das IKRK versuche immer noch, eine größere Evakuierung aus Mariupol zu arrangieren und habe ukrainische und russische Beamte um eine viertägige Freigabe gebeten, damit genügend Zeit bleibe, um mehr Menschen zu evakuieren. „Ich denke, es ist wichtig, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, aus der Hölle herauszukommen, denn die Situation dort ist wirklich apokalyptisch“, sagte Hundt. Das Rote Kreuz habe keine Schätzung darüber, wie viele Zivilisten in Mariupol verblieben sind, das vor dem Krieg mehr als 400.000 Einwohner hatte. Die ukrainischen Behörden schätzen die Zahl auf etwa 160.000.

„Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Bedürfnisse einfach gigantisch sind“, sagte Hundt. „Die Zeugnisse, die wir erhalten, sind herzzerreißend, und es ist immer noch gefährlich.“

