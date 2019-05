Hannover

Nach ihren Äußerungen über NS-Zwangsarbeitern reißt die Kritik an Verena Bahlsen nicht ab. Auch als Erbin der Keks-Firma habe sie eine Verantwortung „gegenüber den Menschen, die bei Bahlsen gearbeitet haben – oder arbeiten mussten“, sagte Christine Glauning, die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in Berlin, der „Bild“. „Frau Bahlsen ist Erbin eines großen und bekannten deutschen Unternehmens, dessen Erfolg nach 1945 auch dem Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern während des Krieges geschuldet war.“

Gleichzeitig sprach Glauning eine Einladung in ihr Dokumentationszentrum aus. „Ich würde mich freuen, mit ihr über das Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers in Berlin-Schöneweide und in die Ausstellungen zu gehen.“

Verena Bahlsen : „Zwangsarbeiter gut behandelt“

Bahlsen hatte zum Einsatz von Zwangsarbeitern in dem Keks-Unternehmen gesagt: „Das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt.“ Bahlsen habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Expertin Glauning glaubt das nicht: Vor allem die Zwangsarbeiter aus Osteuropa seien in allen Betrieben und in allen Belangen schlechter gestellt gewesen als die deutschen Arbeitskräfte und der Willkür in den Lagern aber auch in den Betrieben ausgeliefert. Und: Auch ihr Lohn habe sich durch Abgaben für die schlechte Unterbringung und das miserable Essen verringert.

Nach eigenen Angaben beschäftigte das Keks-Imperium zwischen 1942 und 1945 rund 200 Zwangsarbeiter, vor allem Frauen aus Osteuropa. 1999 berichteten ukrainische Zeitungen über die Arbeitssklavinnen von Bahlsen.

Bahlsen : Klage von Zwangsarbeiterinnen abgewiesen

Die Kiewer Frauen seien in ihrer Heimat abgeholt, in Viehwaggons verladen und ins rund 1500 Kilometer entfernte Hannover gebracht worden. Eine Klage von 45 ehemaligen Zwangsarbeiterinnen wurde im Jahr 2000 abgewiesen – wegen Verjährung.

Für eine verstärkte Aufarbeitung der Zwangsarbeit in deutschen Unternehmen zur Nazizeit wirbt derweil der in Hildesheim geborene US-Wissenschaftler Guy Stern (97). Als Reaktion auf Äußerungen der Unternehmenserbin Verena Bahlsen zum Umgang des gleichnamigen Keks-Imperiums mit Zwangsarbeitern sagte er der Deutschen Presse-Agentur: „Das schwerwiegende Wort dabei ist nicht ,arbeiten’, das schwerwiegende Wort dabei ist ,Zwang’. Das ist eine psychologische Erniedrigung – das sind Fesseln, die jemandem auferlegt werden.“

Mehr lesen:

Bahlsen-Erbin sorgt für Empörung

Von pach/jps/RND