London

Der Höhepunkt des Tory-Parteitages in London: Der britische Premierminister Boris Johnson will in seiner Abschlussrede seinen finalen Brexit-Plan vorstellen. Dieser soll unter anderem neue Vorschläge für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland erhalten. Das Ziel von Johnson scheint bereits jetzt klar: Der Parteitag findet unter dem Motto "Get Brexit Done" - also den Brexit durchziehen, statt. Aber was plant der Premierminister konkret? Verfolgen Sie die Rede hier im Live-Stream:

Beispiel-HTML-Block

RND/dpa