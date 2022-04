Berlin

Am Donnerstag haben Bundeskanzler Scholz (SPD) und die Regierungschefs der Länder über die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf Deutschland beraten.

Im Fokus stand dabei die Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsgeflüchteter. Ebenfalls besprachen die Teilnehmenden der Runde, wie eine bessere Registrierung und Verteilung der ankommenden Ukrainer auf die Länder und Kommunen möglich wäre. Die Verhandlungen zogen sich bis in die Nacht des Donnerstags. Im Anschluss traten der Bundeskanzler, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz sowie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) vor die Medien.

Die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens im Überblick:

Ab dem 1.6. sollen Geflüchtete Grundsicherung für Arbeitslose und Rente beziehen können.

Der Bund zahlt den Ländern pauschal zwei Milliarden Euro für das Jahr 2022. Damit sollen die Integration sowie Unterkünfte für die Geflüchteten finanziert werden. Davon erhalten die Kommunen 500 Millionen Euro für die Beherbergung.

Scholz betonte mehrfach, dass die Beratungen mit den Ländern zwar sehr lange, aber auch „sehr gut“ gelaufen seien. „Ich will ausdrücklich sagen, dass das für mich etwas ganz Besonderes ist“, sagte Scholz. In den Jahren 2015 und 2016 habe er selbst als Regierungschef Hamburgs „einen ganz anderen Zustand“ erlebt. Die einzelnen Länder hätten sich damals gegenseitig bekämpft. „Das alles haben wir jetzt vermieden“, zeigte sich Scholz zuversichtlich.

Auch Ministerpräsident Wüst sprach von guten Beratungen. „Insgesamt haben wir jetzt einen vertretbaren Kompromiss zur Verteilung der finanziellen Verantwortung gefunden“, lobte der CDU-Politiker. Die Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine sei eine nationale Angelegenheit, betonte Wüst. Insbesondere den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich um die Erstversorgung der ukrainischen Geflüchteten kümmerten, sprach er seinen Dank aus.

„Weichenstellung für einen ganz neuen Weg in die Zukunft“

Berlin Regierende Bürgermeisterin Giffey sprach von einem „Quantensprung für die Frage, ob Integration gelingt oder nicht“. „Heute ist ein Tag, an dem die neue Bundesregierung zeigt, was sie besser macht“, betonte Giffey. Die Beratungen seien besser gewesen als „in allen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre“. Die Integration sei in den vergangenen Jahren nicht geglückt, „weil die Menschen keine Perspektive hatten, keine Möglichkeit, in Arbeit zu kommen“. Das Lernen aus diesen Jahren habe aber die Beratungen geprägt. Es seien nicht nur Wünsche von Ländern erfüllt, sondern eine „Weichenstellung für einen ganz neuen Weg in die Zukunft“ unternommen worden.

Mehrere Länderchefs hatten den Bund vor der Konferenz - an der die meisten von ihnen per Video teilnehmen - zu verbindlichen, konkreten Zusagen aufgefordert. Im Vorfeld war aus Teilnehmerkreisen von vielen noch offenen Fragen und Uneinigkeit die Rede. Textstellen zu den Fragen der Finanzierung von Leistungen und Kosten für Geflüchtete befanden sich in einer Beschlussvorlage, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt, vor dem Gipfel noch in eckigen Klammern. Das bedeutet, dass diese Beschlüsse noch nicht geeint oder noch strittig waren. In einer dieser Klammern hieß es: „Hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine werden künftig wie anerkannte hilfsbedürftige Asylsuchende finanziell unterstützt, die nach positiver Entscheidung über ihren Asylantrag Leistungen nach dem Zweiten beziehungsweise Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhalten.“

Bei ihrer letzten Konferenz am 17. März hatten sich Bund und Länder grundsätzlich darauf verständigt, die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge als Gemeinschaftsaufgabe anzugehen. Für die Kostenfrage sollte eine Arbeitsgruppe bis zum 7. April einen Beschluss vorbereiten. Zu entscheiden ist, ob Ukraine-Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Grundsicherung erhalten sollten.

RND/sic/pet/dpa