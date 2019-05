Aschdod

Die Zahl der Todesopfer der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen ist gestiegen. Vier Israelis und 20 Palästinenser kamen ums Leben. Das israelische Sicherheitskabinett kündigte am Sonntag nach eineinhalbtägigem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen an, seine militärische Offensive gegen das Palästinensergebiet fortzusetzen. Nach fünfstündigen Beratungen betonten die Minister des Kabinetts die Sicherheit des Staats und seiner Bewohner.

Ein 35-jähriger Israeli erlag seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätigte, nachdem sein Auto in Aschdod getroffen worden war. Der 58-jährige Familienvater Mosche Agadi wurde im Hof eines Wohngebäudes von einem Raketensplitter in der Brust getroffen. Das medizinische Zentrum Barsilai teilte mit, ein 49-Jähriger sei getötet worden, als eine Rakete eine Fabrik in Aschkelon getroffen habe und ein weiterer Mann sei getötet worden, als ein Projektil sein Fahrzeug bei Jad Mordechai getroffen habe. Mindestens 65 Menschen wurden durch palästinensische Raketenangriffe auf Israel verwundet.

„Genug Palästinenser und Israelis haben ihre Leben verloren“

In der Stadt Beit Lahija im Gazastreifen wurde Zeugen zufolge ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen. Drei Palästinenser seien getötet worden, darunter ein Kind, und acht weitere verletzt, berichtete das Gesundheitsministeriums des Gazastreifens. In der Stadt seien bei einem israelischen Angriff auch die 33-jährige Hochschwangere Amani al-Madhun und zwei Männer getötet worden. Am Samstag waren bereits eine Schwangere und deren 14 Monate alte Nichte ums Leben gekommen. Israel bestritt, am Tod der beiden Schuld zu sein.

Bis zum späten Nachmittag schossen Palästinenser dem israelischen Militär zufolge mehr als 600 Raketen nach Israel und Israel flog etwa 260 Luftangriffe auf extremistische Ziele im Gazastreifen.

Der UN-Beauftragte für den Nahen Osten, Nickolay Mladenow, rief dazu auf, den Raketenbeschuss auf Israel zu beenden. „Genug Palästinenser und Israelis haben ihre Leben verloren“, twitterte er.

