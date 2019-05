Schwere Auseinandersetzungen in Venezuelas Hauptstadt Caracas: Demonstranten und regierungstreue Militärs liefern sich heftige Gefechte. Vermummte Regierungsgegner griffen gepanzerte Militärfahrzeuge an. Ein Panzerwagen raste in die Menge. Die USA rufen Regierungsmitglieder zur Abkehr von Maduro auf. Alle Entwicklungen aus Venezuela im Liveblog.