Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour unterstützt den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz, was die Unterstützung der Ukraine betrifft. Er gehe davon aus, dass auch Deutschland zügig seinen Beitrag leisten werde, erklärte der Co-Parteichef. Nouripour schließt sich der Kritik von Parteikollege Anton Hofreiter an Scholz damit nicht an.