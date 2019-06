Berlin

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat sich dafür ausgesprochen, die Fraktionsführung im Bundestag erst nach den Landtagswahlen im Herbst neu zu wählen. Bis dann will er zusammen mit Sahra Wagenknecht weiterhin die Doppelspitze bilden. Bartsch begründete seinen Vorschlag am Montag im ZDF mit der Krise der großen Koalition. „Angesichts dieser Lage kann man nicht ernsthaft jetzt in der Linken chaotische Verhältnisse produzieren“, sagte er.

Wagenknecht selbst erklärte sich anschließend bereit. Zuletzt war diskutiert worden, die Fraktionsspitze vor der Sommerpause neu zu besetzen. Ihr persönlich wäre das lieber gewesen, sagte Wagenknecht am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber es gab die ausdrückliche Bitte der ostdeutschen Landesvorsitzenden, mit Blick auf die Wahlkämpfe im Osten jetzt keine Wahlen in der Fraktion durchzuführen.“ Hinzu komme die allgemeine politische Unsicherheit. „Dietmar Bartsch hat mich deshalb gebeten, dass wir die Wahlen auf Herbst verschieben. Das habe ich akzeptiert“, so die 49-Jährige.

Nicole Gohlke verzichtet

Sie hatte im März angekündigt, sich aus der Fraktionsspitze zurückzuziehen und dafür gesundheitliche Gründe angegeben. Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt, am 27. Oktober wählt Thüringen. Bekannt ist, dass Bartsch eigentlich gern allein weiter machen würde. Maßgebliche Frauen in der Fraktion wollen dies allerdings nicht; sie bestehen darauf, dass eine neue Frau an seine Seite rückt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay begrüßte die Verschiebung. „Ich finde es richtig, die neue Fraktionsführung erst später zu wählen“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn die allgemeine politische Lage ist im Moment total unübersichtlich. Deshalb sollten wir mit dem jetzigen Team erst mal weiter machen.“ Lay wird als mögliche Wagenknecht-Nachfolgerin gehandelt – zumal die Parteivorsitzende Katja Kipping in der vorigen Woche erklärt hatte, nicht kandidieren zu wollen. Die beiden sind Vertraute.

Sorgen in den ostdeutschen Ländern

Die Fraktionsbildungsexpertin Nicole Gohlke, die ebenfalls gehandelt wurde, sagte dem RND nun: „Ich werde nicht kandidieren. Der Vorsitz wäre mit meiner persönlichen Lebenssituation schwer vereinbar.“ Gohlke hat in München ein kleines Kind.

Die Linke hat bei der Europawahl 1,9 Prozentpunkte verloren und ist auf 5,5 Prozent abgesackt. Nicht zuletzt in Ostdeutschland waren die Verluste erheblich. Deshalb sagte der sächsische Fraktionschef Rico Gebhardt bereits vor einigen Tagen, die Linke könne derzeit keine weitere Aufregung gebrauchen.

Von Markus Decker/RND