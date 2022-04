Mitte März sah es nach einem komfortablen Vorsprung für Emmanuel Macron im Kampf um die Präsidentschaft in Frankreich aus. Auf 30 Prozent schossen die Zustimmungswerte für den Amtsinhaber. Der 44-Jährige konnte seine ärgste Konkurrentin Marine Le Pen um 13 Prozentpunkte abhängen. Einen Tag vor dem ersten Wahlgang am Sonntag sieht die Lage nun allerdings vollkommen anders aus. Denn Macron hat nicht nur vier Prozent verloren, auch seine Herausforderin Le Pen legte in den Umfragewerten zuletzt ordentlich zu. Damit ist völlig offen, wer den ersten Wahlgang am Sonntag für sich entscheiden wird.

Dabei wurden Le Pen, die bereits bei der letzten Wahl 2017 gegen Macron in die Stichwahl ging, bei ihrem insgesamt dritten Anlauf auf die französische Präsidentschaft geringere Chancen eingeräumt. Grund dafür war das große Teilnehmerfeld aus 14 Kandidatinnen und Kandidaten. Le Pen hatte sich in diesem Wahlkampf um ein gemäßigteres Wahlprogramm bemüht.

Noch extremer trat der Gründer der Partei Reconquête Éric Zemmour im Wahlkampf auf. Experten erwarteten daher, dass Le Pen sowohl an Zemmour als auch an die gemäßigte rechts-konservative Kandidatin Valérie Pécresse Wähler verlieren könnte. Vor allem Anfang des Jahres hatte letztere in den Umfragen noch vor Le Pen gelegen. Kurz vor der Wahl scheint es nun so, als habe Le Pen doch das rechte und konservative Lager um sich sammeln können. Denn während Zemmour und Pécresse auf jeweils lediglich rund 10 Prozent abstürzten, schließt Le Pen immer weiter auf Macron auf.

Linker Kandidat auf Platz drei

Ein weiterer Gewinner kurz vor der Wahl ist der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon auf Platz drei. Der selbsternannte „Antikapitalist“ hat bis vor Kurzem Russland als „Partner“ bezeichnet, auch dann noch, als europäische Regierungen nach Wegen zur Abwendung einer russischen Ukraine-Invasion suchten. Er unterstützt mittlerweile den ukrainischen „Widerstand“ und Russen, die in ihrem eigenen Land das bekämpfen, was er als „Diktatur“ bezeichnet. Ähnlich wie Macron spricht er sich für eine Erhöhung der Mindestrente aus, will aber anders als der amtierende Präsident das Renteneintrittsalter auf 60 Jahre absenken.

Noch zu Beginn des Jahres hatte Mélenchon aussichtslos bei neun Prozent gelegen. Seit Mitte März jedoch steigen seine Umfragewerte stetig an.

Große Verliererin kurz vor der Wahl die amtierende Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die für die Parti socialiste antritt. Zwar wurden der französischen Politikerin mit spanischen Wurzeln ohnehin kaum Chancen eingeräumt, einen Tag vor der Wahl liegt Hidalgo allerdings bei mageren zwei Prozent - noch einmal fünf Prozent weniger als zu Beginn des Jahres.

