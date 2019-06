An diesem Mittwoch debattiert der Bundestag erstmals über den Gesetzentwurf zur Widerspruchslösung und den Gegenantrag dazu. Für die Stiftung Patientenschutz kommt ein Entweder-Oder aber gar nicht in Frage. Sie fordert, das gesamte Transplantationssystem in staatliche Hände zu geben.