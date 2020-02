Suche Moderator – biete rauschende Ballnacht in der Semperoper

Dresden/Leipzig

Unter Freunden des Semperopernballs in der Leipziger Region gehen die Meinungen zu den Veranstalterfehlern und den prompten Promi-Absagen auseinander. Viele der bisherigen Gäste aus Sachsens größter Stadt hatten ohnehin nicht vor, die Dresdner Gala am kommenden Freitag zu besuchen. Das ergab eine LVZ-Blitzumfrage unter Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Sport und Gesellschaft. Das Rathaus hat „keinen Überblick, wer von unseren 7500 Mitarbeitern die legendäre Ballnacht am 7. Februar besuchen wird“, gab eine Sprecherin auf LVZ-Anfrage zu.

Tickets für über 2000 Euro

„Von den Otto-Normalbesuchern, die zwischen 300 Euro für ein Flanierticket und 2300 Euro für einen Platz am VIP-Tisch ausgegeben haben, wird wohl kaum einer den legendären Ball sausen lassen“, sagte ein ausgewiesener Opernball-Kenner unter vorgehaltener Hand. „Wer auf Glanz und Glamour aus ist, lässt sich so eine Gelegenheit wie in der Semperoper nicht entgehen, nur weil es Wirbel um Orden und ein paar Promi-Absagen gab.“ Eine aktuelle Liste der bekanntesten Gäste will der Semperopernball-Verein am Mittwoch bekanntgeben.

„ Sachsen sollten sensibler werden“

Die Leipziger Modedesignerin Silke Wagler, die schon oft zu den Ballgästen zählte, ist da ganz anderer Meinung. „Ich hatte diesmal keine Karte – und bin froh darüber“, sagte sie. „Sonst hätte ich sie zurückgegeben.“ Die Vergabe des Preises an Ägyptens Machthaber Abdel Fattah Al-Sisi sei für sie „absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe eine Ägypterin als Freundin, die unter seinem Regime gelitten hat.“ Wagler betonte, der Opernball an sich sei eine „gute und wichtige Institution. Um so sensibler sollte man in Sachsen auf die mögliche Außenwirkung solcher Anlässe achten.“

Das meint auch der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (Grüne). „Der Chef des Semperopernballs Hans-Joachim Frey rückt damit die Veranstaltung und die Stadt Dresden ein weiteres Mal in ein zweifelhaftes Licht.“ Frey nutze den Ball, „um Geschäftsbeziehungen mit autoritären Regimen anzubahnen.“ Deshalb fordern die Grünen den Rücktritt des Vereinsvorsitzenden.

Weitere Promi-Absagen

Am Montag hat auch SAP-Gründer und TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp seine Teilnahme an dem Event abgesagt. Der 79-Jährige soll Ball-Chef Hans-Joachim Frey schriftlich mitgeteilt haben, dass er der Veranstaltung fernbleiben werde. Ihm sollte der St-Georgs-Orden verliehen werden. Auch auf diese Auszeichnung verzichte Hopp. Hopps Absage wollte der Semperopernball-Verein auf Anfrage zunächst nicht bestätigen. Auch Uli Hoeneß, der die Laudatio auf den Hoffenheim-Mäzen halten sollte, will dem Ball nach übereinstimmenden Medienberichten nun offenbar fernbleiben.

Höppner erinnert an „demokratische Werte“

Mareille Höppner, die an Stelle der „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers an der Seite von Roland Kaiser den Ball moderieren sollte, hatte aufgrund massiver Anfeindungen und Hassbotschaften ebenfalls ihre Moderation zurückgezogen. Höppner wünschte dem Co-Moderator und Schlagersänger Roland Kaiser „viel Kraft für diesen Abend“. Von dem Verantwortlichen des Balls erwarte sie, „dass er endlich wirklich neue Zeichen setzt.“ Sie habe gehofft, „nach all den Skandalen und der sehr berechtigten Kritik an der Auswahl eines Preisträgers“ einen Semperopernball im Sinne „unserer guten demokratischen Werte“ gestalten zu können.

Der Opernballverein hatte Al-Sisi vor einer Woche den Preis in der Kategorie „Politik und Kultur“ verliehen. Dabei gibt es laut der Menschenrechtsorganisation „ Amnesty International“ in Ägypten rund 60 000 politische Gefangene.

Auch Kaiser hatte sich von der Preisvergabe distanziert, nach der öffentlichen Entschuldigung von Ballchef Hans-Joachim Frey aber für die Moderation entschieden. Die Ehrung von Al-Sisi, der nach einem Militärputsch an die Macht kam und mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vorgeht, hatte vielfach Empörung und Protest ausgelöst.

Von Winfried Mahr