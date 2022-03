Am Donnerstag hat sich Bundeskanzler Scholz mit seinem österreichischen Amtskollegen Nehammer in Berlin getroffen. Dabei haben beide eine baldige EU-Anbindung der Länder des Westbalkans befürwortet. Besonders mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bräuchten diese eine „klare EU-Perspektive“, so Scholz.