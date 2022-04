Er gilt das „bester Freund Putins in der Ukraine“, doch jetzt wurde Wiktor Medwedtschuk offenbar vom Geheimdienst der Ukraine festgenommen. Der Geheimdienst veröffentlichte Fotos des pro-russischen Abgeordneten Medwedtschuk, die ihn mit Handschellen gefesselt in ukrainischer Uniform zeigen

„Ich finde es besonders zynisch von ihm, militärische Tarnkleidung zu verwenden“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Facebook-Video. Medwedtschuk habe sich mit der Uniform getarnt, solle also nach Kriegsrecht behandelt werden, so Selenskyi. Nach Willen der Ukraine soll der Politiker gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft ausgetauscht werden. Doch wer ist der 67-Jährige überhaupt?

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

Bereits seit Jahren gilt Medwedtschuk als einer der Schlüsselfiguren im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. 2012 gründete der Rechtswissenschaftler, der später als Anwalt in Kiew arbeitete, die politische Bewegung „Ukrainische Wahl“. Sie sprach sich gegen die Annäherung des Landes an die EU sowie für eine weitgehende wirtschaftliche Integration mit Russland aus. Medwedtschuk blieb auch später noch einer der wichtigsten pro-russischen Politiker der Ukraine. 2019 wurde er Ko-Vorsitzender der pro-russischen Partei „Oppositionplattform - Für das Leben“.

Während des sich zuspitzenden Konfliktes der beiden Länder im Jahr 2014 nahm Medwedtschuk eine wichtige Rolle ein: Die Ukraine wirft ihm vor, bei der Besatzung der Russen mitgewirkt und sich während der Annexion bereichert zu haben. Deshalb wurde Medwedtschuk unter dem Vorwurf des Hochverrats unter Hausarrest gestellt. Nur wenige Tage vor dem russischen Angriff setzte er sich jedoch ab.

Auch seine Frau Oksana Marchenko, eine in der Ukraine bekannte Fernsehmoderatorin, soll sich über Belarus nach Moskau abgesetzt haben. Mit ihr hat der 67-Jährige Medwedschuk eine gemeinsame Tochter, deren Patenonkel Wladimir Putin ist. Medwedschuk verantwortete darüber hinaus drei Fernsehsender, die pro-russische Positionen vertraten und von Präsident Selenskyj schließlich geschlossen wurden.

Putin siegessicher: Russischer Präsident verteidigt Invasion der Ukraine weiterhin

Darüber hinaus gab es weitere Sanktionen gegen Medwedschuk und seine Familie. Wegen Terrorismusfinanzierung setzt der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine ihn und seine Frau am 19. Februar 2021 auf die ukrainische Sanktionsliste. Seine Vermögenswerte wurden für drei Jahre eingefroren. Insgesamt wird das Vermögen des Paares auf über eine Milliarden Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit der Annexion der Krim hatten die USA und Kanada Medwedschuk 2014 bereits mit einem Einreiseverbot und einer Vermögenssperre belegt.

Seit Wochen wurde Medwedschuk offenbar vom Geheimdienst SBU gesucht. Laut „AFP“ hatte der Oligarch nun versucht, von einem Haus in ein anderes zu wechseln und war dabei festgenommen werden. „Kein Verräter wird der Bestrafung entgehen, und er wird nach dem Gesetz der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden“, kommentierte SBU-Chef Iwan Bakanow die Festnahme.

Von Julian Kaiser/RND