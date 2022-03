„Wir nähern uns dem Sieg“: Selenskyj ruft die Ukrainer zum Durchhalten auf

Lwiw

Zu Beginn des zweiten Monats des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Menschen in seinem Land Hoffnung auf Frieden zu vermitteln versucht. Mit jedem Tag, den sich das Land verteidige, rücke der so dringend benötigte Frieden näher, sagte er am Donnerstagabend in seiner allabendlichen Videoansprache. Darauf müsse das Land ohne Unterlass hinarbeiten. „Wir nähern uns dem Sieg“, fügte er hinzu.

Selenskyj berichtete von seinen Gesprächen mit Staats- und Regierungschefs von Nato, G7 und EU, die am Donnerstag zu drei Gipfeln in Brüssel zusammengekommen waren und weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt haben. „Wir müssen nach Frieden suchen“, sagte Selenskyj. „Auch Russland muss nach Frieden suchen.“

Schulterschluss gegen Putin: G7-Gruppe fordert Russland zum Kriegsende auf

„Ich bitte Sie, zögern Sie nicht“

In einer Rede an die Teilnehmer des EU-Gipfels per Videoschalte hatte er zuvor für deren Unterstützung der Ukraine gedankt und auch die Entscheidung Deutschlands hervorgehoben, den Genehmigungsprozess für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 auszusetzen. Zugleich beklagte er, dass dergleichen Schritte nicht früher unternommen wurden. Möglicherweise wäre es dann nicht zur russischen Invasion in die Ukraine gekommen, sagte er.

Er appellierte an die EU, den Beitrittsantrag der Ukraine zügig zu bearbeiten. „Ich bitte Sie, zögern Sie nicht“, sagte Selenskyj. „Für uns ist das eine Chance.“ Er rief Deutschland und insbesondere Ungarn auf, den Antrag der Ukraine nicht zu blockieren. „Viktor, weißt du, was in Mariupol passiert?“, sagte der Präsident an die Adresse des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban gerichtet. „Du musst selbst entscheiden, für wen du bist.“ Orban gilt als engster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin innerhalb der EU.

Mit Blick auf Berlin sagte Selenskyj, die Ukraine sei sicher, „dass Deutschland im entscheidenden Moment auch auf unserer Seite sein wird“.

RND/AP