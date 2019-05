Berlin

Kurz vor der Europawahl tingeln die Spitzenkandidaten von einer zur nächsten Veranstaltung, formulieren Forderungen, versuchen unentschlossene Wähler zu mobilisieren. Alles in geregelten Bahnen, könnte man denken. Doch mitten in dieser Wahlkampf-Endphase sorgt ein Youtube-Video für ordentlich Wirbel. Es lautet: „Zerstörung der CDU“ und ist von dem in Deutschland bekannten Youtuber Rezo.

Er hat auf seinem Erstkanal rund 1,5 Millionen Abonnenten, auf seinem Zweitkanal „Rezo ja lol ey“ knapp über 650.000 Abonnenten – und macht in Sozialen Netzwerken eigentlich „Party mit euch“ (so beschreibt er es zumindest auf Twitter). Die Liste an Musik- und Comedyvideos seiner Accounts zeugt davon. Trotzdem hat das Polit-Video, das seit dem Wochenende online ist, am Dienstagmittag mehr als zwei Millionen Aufrufe – und es werden stetig mehr.

Denn der Inhalt des Videos hat es in sich: Rezo nimmt die CDU inhaltlich auseinander. Er präsentiert Fakten, gräbt Statistiken aus – und rechnet mit der Partei ab. Für ihn scheint klar zu sein: Für die junge Generation ist die CDU nicht wählbar. Auch SPD und AfD erhalten Kritik – doch den Großteil der Zeit arbeitet er sich an der CDU ab. Sein erklärtes Ziel: Er will beantworten, inwieweit die Politik der Parteien „im Einklang mit Wissenschaft und Logik“ steht.

Die CDU zerstört „unsere Zukunft“, lautet eine These

Die Liste der Vorwürfe, die Reso mit Fakten untermauern zu versucht, ist lang: CDU-Leute würden lügen. Ihnen fehle die grundsätzliche Kompetenz für ihren Job. Sie machten konträr zu Expertenmeinungen Politik. Sie seien augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen und würden Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen. Die Reichen hätten die letzten Jahrzehnte über immer mehr dazu gewonnen und die anderen würden immer mehr „abloosen“, so Rezo. Zudem zeige er auf, dass die CDU nach der Expertenmeinung von „zig tausenden deutschen Wissenschaftlern aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört“.

Als Beispiel für Inkompetenz führt er in dem Video etwa den Umgang mit der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene an. Auch den Klimawandel und amerikanische Kampfdrohneneinsätze, die von Deutschland aus gesteuert werden, nimmt er ins Visier.

Für sein Video bekommt er viel Lob. „Endlich mal jemand, der dem Namen Influencer gerecht wird“, lautet ein Kommentar. „Bitte geh doch mal zu „ Anne Will“ oder „ Markus Lanz“, damit du nicht nur die 14- bis 35-jährigen ansprichst sondern auch die Altersgruppen darüber“, wünscht sich ein anderer Kommentator. Doch das Video erreicht bereits jetzt nicht nur die junge Generation. Im Kommentarbereich finden sich auch nach eigenen Angaben ältere Zuschauer: „Nun bin ich mittlerweile 55 Jahre alt und bekomme mein Verständnis und Vertrauen in die deutsche Politik um die Ohren gehauen. Die Botschaft ist angekommen! Ich werde einiges gründlich überdenken – Danke!“, schreibt einer.

Mit dem Video scheint Rezo einen Zeitgeist zu treffen. Er spricht eine Generation an, an denen Wahlplakate und in Zeitungen abgedruckte Spitzenpolitiker-Interviews höchstwahrscheinlich fast komplett vorbeigehen. Es ist eine Generation, die sich im Netz bildet und austauscht. Die dort einerseits lustige Videos schaut und andererseits bei den Klimademonstrationen von „ Fridays for Future“ auf die Straße geht.

Dieser Generation hat der Youtuber nun mit seiner Reichweite Einblicke in Themen gewährt, die sonst oft nur verkürzt im Netz diskutiert werden. Und auch, wenn sich Fakten und Meinung zeitweise vermischen oder Thesen verkürzt sind, eines hat Rezo geschafft: Er erhält mit seinem Video Aufmerksamkeit. Und damit auch mit seinem Appell: „Geht wählen am nächsten Wochenende. Sonst entscheiden Rentner über eure Zukunft und geil ist das nicht.“

