Zwei „ Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender „Ostseewelle“.

Laut einem Bericht des „ Focus“ konnten sich die Piloten rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten. Einer von ihnen soll mittlerweile lebend in einer Baumkrone gefunden worden sein. Die Suche nach dem zweiten Piloten wird derweil fortgesetzt.

Der Crash ereignete sich laut dem Radiobericht in der Nähe des Drewitzer Sees nahe Malchow an der Müritz. Der Absturz in Kombination mit der Hitze hat einen Waldbrand ausgelöst, ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist derzeit vor Ort. Wrackteile sollen außerdem auch in einem nahe gelegenen Wohngebiet gelandet sein, Verletzte soll es aber nicht geben.

Die OZ-Reporter sind vor Ort eingetroffen

Die Ostseewelle hatte ein Video veröffentlicht. Man sieht zwei Rauchsäulen der abgestürzten Flugzeuge aufsteigen.









Die Absturzstelle liegt laut Bundeswehr in einem Waldgebiet, in dem es nur wenig Wohnbebauung geben soll.



Katastrophenschutz und Feuerwehr sind an der Absturzstelle. Beide Piloten hätten sich retten können, sagt Brigadegeneral Gerd Knopf vom Bundeswehrkommando in Schwerin.

Offenbar war eine dritte Maschine beteiligt: Die zwei verunglückten Eurofighter flogen zusammen mit einem dritten eine „Air Combat Mission“. Das meldet die Luftwaffe bei Twitter.

Die Absturzstelle liegt am Fleesensee, in der Nähe der Ortschaften Silz und Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Flugzeuge befanden sich auf einem Übungsflug, als sie sich gegen 14 Uhr in der Luft berührten und abstürzten.

Der erste Pilot ist nach Oz-Informationen lebend gefunden worden.

Die Piloten könnten sich anscheinend per Schleudersitz retten. „Es wurden zwei Fallschirme am Himmel gesichtet“, sagte ein Sprecher des Jagdgeschwaders 73 „Steinhoff“ in Laage bei Rostock, zu dem die Unglücksmaschinen gehören, der OZ. Eine offizielle Bestätigung zum Schicksal der Piloten gibt es noch nicht.

EUROFIGHTER CRASH EUROFIGHTER-CRASH IN DER MÜRITZREGION Zwei Luftwaffenjets – offenbar vom Typ Eurofighter – sind über der Müritzregion abgestürzt. Offenbar haben sich die beiden Maschinen kurz vor 14 Uhr in der Luft berührt. Danach sind zwei Feuerbälle nördlich des Fleesensees zu Boden gestürzt. Vor Ort gibt es jetzt auch Waldbrände. Die Feuerwehren und Rettungskräfte der Region sind im Großeinsatz. Es gibt widersprüchliche Meldungen, wonach sich die beiden Piloten mit dem Schleudersitz retten konnten. Wie die Flieger bewaffnet waren ist noch unklar. Ein Video zeigt die beiden Absturzstellen. Mehr in den Ostseewelle-Nachrichten. Gepostet von Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern am Montag, 24. Juni 2019

