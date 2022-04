Die Aufsicht über Sicherheit am Arbeitsplatz in New Mexico hat die Höchststrafe gegen die Produktionsfirma des Films „Rust“ verhängt. Rust Movie Productions müsse 136 793 Dollar zahlen, weil die Firma nicht für die Sicherheit von Schusswaffen am Set gesorgt habe, teilte das Occupational Health and Safety Bureau am Mittwoch mit. Am Set auf einer Ranch am Stadtrand von Santa Fe hatte Schauspieler Alec Baldwin im Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen.

Baldwin hat in einem Interview des Senders ABC News gesagt, er habe wie von Hutchins angewiesen mit der Waffe auf sie gezielt; dabei sei diese losgegangen, ohne dass er den Abzug betätigt habe.

Den Ermittlungen zufolge habe es beim Film „offensichtliche Gefahren für Mitarbeiter hinsichtlich der Verwendung von Schusswaffen“ gegeben, sagte Bob Genoway von der Aufsichtsbehörde der Nachrichtenagentur AP. Die Zuständigen hätten diesbezüglich nicht gehandelt.

Schwere Behördenvorwürfe gegen Produktionsfirma

Der Bericht der Aufsichtsbehörde bestätigt, dass der Regieassistent David Halls Baldwin eine großkalibrige Schusswaffe übergeben hatte. Beim Laden des Revolvers habe Halls keine Waffenspezialisten am Set zu Rate gezogen.

Ermittler werfen der Produktionsfirma vor, keine Maßnahmen ergriffen zu haben, um dafür zu sorgen, dass sich keine scharfe Munition vor Ort befand. Damit habe sie gegen Sicherheitsregelungen verstoßen.

Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe war am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Alec Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

