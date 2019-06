Hermosa Beach

In Deutschland war er vor allem als braver Familienvater Willie Tanner der US-Serie „ Alf“ bekannt - jetzt ist der US-Schauspieler Max Wright im Alter von 75 Jahren gestorben. Wright hatte seit den 1990er Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Der in Detroit geborene Schauspieler starb in seinem Zuhause im kalifornischen Hermosa Beach in der Nähe von Los Angeles.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich nun sein letzter Lebensgefährte, der Deutsche Reiner Dettling (55), über die letzten Tage im Leben des Schauspielers. Dettling zu „Bild“: „Es ist besser für ihn, denn ihm ging es wirklich schlecht und er hat sehr abgebaut zuletzt. Er hatte von Krebs über Herz- bis zu Kreislaufproblemen wirklich alles. Zuletzt waren wir immer noch gemeinsam bei der Chemo und dann auch Bestrahlung. Er hat es wirklich gut ausgehalten und ertragen.“

Doch ausgerechnet zum Zeitpunkt seines Todes konnte Dettling nicht bei seinem Lebensgefährten sein. „Ich musste vor drei Wochen nach Deutschland zurückfliegen, weil das Visum ausgelaufen ist. Wir haben die gesamte Zeit zusammengewohnt. Aber als es so weit war, konnte ich nicht bei ihm sein. Seine Tochter Daisy hat mich angerufen und es mir gesagt.“

Die erste Krebsdiagnose in den Neunzigern war für Wright Medien zufolge ein Schock. Später gab es Berichte über Drogenprobleme. Seine Frau Linda Ybarrondo starb 2017 an Krebs. Wright hinterlässt einen Sohn, Ben, und eine Tochter, Daisy.

