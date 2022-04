New York

Der amerikanische Sänger und Entertainer Bobby Rydell, ein Star des frühen Rock `n Roll, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Rydell starb am Dienstag in einem Krankenhaus in einem Vorort seiner Heimatstadt Philadelphia an den Folgen einer Lungenentzündung, wie seine Marketing- und Eventkoordinatorin Maria Novey mitteilte. Rydell feierte seine größten Erfolge in den frühen 60er Jahren.

Bobby Rydell im Jahr 1963 im Film "Bye Bye Birdie" Quelle: Getty Images

Zusammen mit James Darren, Fabian und Frankie Avalon gehörte Rydell zu einer Reihe Teenager-Idole, die nach Elvis Presley und vor dem Aufstieg der Beatles aufkamen. Zwischen 1959 und 1964 brachte er fast drei Dutzend Songs in die Top 40, darunter „Wild One“, „Volare“, „Wildwood Days“, „The Cha-Cha-Cha“ und „Forget Him“, ein Titel, der den Beatles-Klassiker „She Loves You“ inspirierte.

Rydell hatte auch wiederkehrende Rollen in Fernsehprogrammen. 1963 wurde die Musicalverfilmung „Bye Bye Birdie“ umgeschrieben, um Rydell eine Hauptrolle als Freund von Ann-Margret zu geben. Er wollte jedoch nicht nach Hollywood ziehen, und „Birdie“ blieb seine einzige bedeutende Filmrolle - obwohl die High School in dem 70er-Jahre-Hitmusical „Grease“ nach ihm benannt wurde.

Rydell hinterlässt seine Ehefrau, einen Sohn, eine Tochter sowie fünf Enkelkinder. Am 26. April 2022 wäre er 80 Jahre alt geworden.

RND/AP mit Teleschau