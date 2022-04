Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker haben die Geschworenen den deutschen Ex-Tennisstar in mehreren Punkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll am 29. April verkündet werden, Becker droht theoretisch eine Haftstrafe. Auch andere Prominente mussten in der Vergangenheit ins Gefängnis – ein Überblick.

Wesley Snipes

Der US-amerikanische Schauspieler und Filmproduzent wurde 2006 wegen Steuerbetrugs angeklagt. Er soll zwischen 1999 und 2004 zu niedrige Einkommensteuer gezahlt und falsche Angaben gemacht haben. Dadurch soll er sich fast 12 Millionen Dollar an Rückzahlungen erschlichen haben. 2008 wurde er deswegen zu drei Jahren Haft verurteilt.

Snipes legte gegen das Urteil Berufung ein und blieb zunächst gegen Kaution frei. 2010 wies ein Berufungsgericht seinen Einspruch zurück. Der Schauspieler wandte sich daraufhin an den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, dieser entschied jedoch, sich nicht mit dem Fall zu befassen. Snipes musste noch im selben Jahr seine Haftstrafe antreten und wurde 2013 entlassen.

Lindsay Lohan

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin ist schon des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ende 2006 wurden Lohans Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich. Mehrmals wurde sie danach wegen Trunkenheit am Steuer, Drogenbesitzes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgenommen. Weil sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstieß, wurde sie 2010 zu 14 Tagen Haft verurteilt. Ein Jahr später leistete sie ihre gemeinnützige Arbeit nicht ab und musste für weitere 30 Tage hinter Gitter.

Ingrid van Bergen

Die deutsche Schauspielerin wurde 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sie hatte im selben Jahr ihren 33-Jährigen Lebensgefährten Klaus Knaths mit einem Revolver erschossen. 2009 nahm die heute 90-Jährige als Kandidatin an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. In der Show erzählte sie, wie es zu der Tat kommen konnte. Laut ihrer Aussage habe Knaths sie wiederholt betrogen und gedemütigt. Van Bergen sei sehr eifersüchtig gewesen.

In der Tatnacht, so erzählte sie, habe sie wieder einmal in der Villa am Starnberger See auf ihn gewartet und aus Frust begonnen zu trinken. Als Knaths nach Hause kam, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Am nächsten Morgen sei sie mit 2,1 Promille aufgewacht, fand ihren toten Mann vor dem Haus und die Waffe im Pool. „Irgendetwas ist da passiert, an das ich mich nicht erinnern kann“, sagte Van Bergen über die Tat. Nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe wurde Van Bergen 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen.

Mike Tyson

Der ehemalige Boxstar wurde 1992 wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Haft verurteilt, von denen drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Eine Kandidatin der Miss-Black-America-Wahl hatte die Vorwürfe gegen Tyson erhoben. Dieser bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Basierend auf Indizien sowie auf den Aussagen des Opfers und dessen Eltern wurde der ehemalige Schwergewichtsboxer dennoch verurteilt. Der Richter hielt die Aussage des Opfers für glaubwürdiger.

Tyson war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach vorbestraft. Unter anderem wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Von seiner ehemaligen Ehefrau Robin Givens, mit der Tyson von 1988 bis 1989 verheiratet war, gab es zudem immer wieder Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Im September 1988 erklärte Robin Givens vor laufenden Kameras und neben ihrem Mann sitzend, dass ihre Ehe mit dem Boxweltmeister die „pure Hölle“ und Tyson manisch depressiv sei.

Uli Hoeneß

Der ehemalige Fußballer und Fußballfunktionär entschloss sich 2013 zu einer Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung. Zuvor hatte ein Pressebericht Hoeneß bereits in Bedrängnis gebracht. Im selben Jahr wurde er angeklagt. Laut Anklage soll Hoeneß 3,5 Millionen Euro an Steuern aus Kapitalerträgen hinterzogen haben. Mit Steuerschulden aus Währungswetten bezifferte sich die gesamte Steuerschuld auf 28,5 Millionen Euro.

2014 verurteilte ihn das Gericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Dabei wurde die Selbstanzeige als ungültig gewertet. Hoeneß verzichtete auf Revision und trat im Juni 2014 seine Haftstrafe an. In einer persönlichen Erklärung hatte Hoeneß zuvor gesagt, er wolle sich den Folgen stellen, weil es seinem „Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung“ entspreche.

Mark Wahlberg

Als Jugendlicher kam der US-amerikanische Schauspieler gleich mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. Ihm wurden zahlreiche kriminelle Handlungen vorgeworfen, darunter Bedrohung, Körperverletzung, rassistische Äußerung, Vandalismus und Diebstahl. Im Alter von 16 Jahren wurde er nach einem Angriff auf zwei Männer wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Urteil lautete aber nur auf Körperverletzung. Dafür musste er für 45 Tage ins Gefängnis. In einem weiteren Fall griff der damals 21-Jährige einen Nachbarn an und brach dessen Unterkiefer.

