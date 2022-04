„Nein, niemand hier kennt Boris Becker“, sagt Laurent Passicousset. Er ist Journalist in der Zentralafrikanischen Republik. Keine brodelnde Gerüchteküche, keine Schlagzeilen, selten mal eine flüchtige Erwähnung des dreifachen Wimbledon-Siegers auf den Rückseiten der Zeitungen. Das mag für manchen Beobachter seltsam wirken. Schließlich arbeitete Becker angeblich im Dienst der zentralafrikanischen Regierung – und beanspruchte in der Vergangenheit sogar diplomatische Immunität.

Die Saga begann 2018. Damals postete Becker ein Bild auf Twitter, das ihn gemeinsam mit dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zeigt, freundschaftlich lachend, händeschüttelnd. Darüber erklärte Becker: „Seine Exzellenz, Präsident Professor Faustin Archange Touadéra, ernannte mich gestern in Brüssel zum Attaché für Sportliche, Humanitäre und Kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union.“

H.E President Prof. Faustin Archange Touadéra in Brussels yesterday appointing me as its Attache’ for Sports/Humanitarian/Cultural Affaires in the European Union pic.twitter.com/ACp3sDynQn — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 27, 2018

Zunächst unerwähnt ließ der Ex-Tennisstar, dass der zentralafrikanische Botschafter in Brüssel ihn für seine neue Position gleich mit einem Diplomatenpass ehrte. Genau diesen zog Becker aber kurz danach bei dem Versuch heran, einem Insolvenzverfahren in Großbritannien zu entkommen, wegen dem er sich zurzeit in London verantworten muss. Sein neuer Diplomatenstatus gewähre ihm gemäß des Wiener Übereinkommens Immunität vor Strafverfolgung, argumentierten damals seine Anwälte.

Ist Becker einem Verbrechernetzwerk auf den Leim gegangen?

Und tatsächlich: Im Internet tauchte ein Bild von Beckers Diplomatenpass auf – ausgestellt am 19. März 2018 mit einem Foto des Deutschen. Die erhoffte Wirkung blieb aber aus. Der Pass sei „gefälscht“, erklärte der damalige Außenminister in der Hauptstadt Bangui, Charles Armel Doubane. „Ich habe Becker nie einen diplomatischen Pass ausgestellt“, erklärte der Politiker gegenüber der Deutschen Welle (DW), und: „Ich kann jedem versichern, dass Becker kein Mitglied meines diplomatischen Stabs ist.“ Unerklärlich sei, wer den Pass von offizieller Seite unterschrieben habe und weshalb der Status „Finanzverantwortlicher“ anzeige, wo Becker doch als Sonderbotschafter für sportliche Angelegenheiten unterwegs gewesen sei. Becker selbst gab die Behauptung diplomatischen Schutzes später auf.

„Boris Becker und die Fake-Pass-Industrie“ – unter diesem Titel veröffentlichte das zentralafrikanische Nachrichtenportal „Corbeau News“ 2018 einen Enthüllungsbericht. Darin ist von einem Syndikat in Bangui die Rede, das willkürlich offizielle Dokumente drucke. Ein Journalist von „Corbeau News“ bestätigte nun: „Nach Boris Beckers Diplomatenpass erschütterten weitere Fälle das Land. Leider ist der Handel mit Diplomatenpässen seit 2016 in vollem Gange.“

Ist Becker einem organisierten Verbrechernetzwerk auf den Leim gegangen? Die Onlinezeitung spricht von „mehreren politischen Vertretern“ und einem „Mafianetzwerk“, die in Bangui mit gefälschten Pässen ihr Geld verdienten. Beteiligt seien mutmaßlich auch zentralafrikanische Vertreter in Brüssel. Mit ihrer Hilfe sollen sogar Mitglieder eines niederländischen Geldwäschenetzwerks in den Genuss von Diplomatenpässen gekommen sein.

Für genug Geld gibt es einen Diplomatenpass

Die Zentralafrikanische Republik befindet sich seit 2013 im Ausnahmezustand. Damals stürzten Rebellen den autokratisch regierenden Präsidenten François Bozizé. Ein Bürgerkrieg entbrannte. Tausende starben. Erst seit 2015 findet das Land mit Unterstützung der Vereinten Nationen unter dem neuen Staatschef Faustin Touadéra wieder zu brüchiger Stabilität zurück. 2021 wurde der frühere Mathematikprofessor wiedergewählt.

Journalist Laurent Passicousset in Bangui unterstellt der gegenwärtigen Regierung Korruption. Der halbherzige Kampf gegen Vetternwirtschaft diene in erster Linie dazu, der internationalen Gemeinschaft sowie Vertretern vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zu gefallen. Davon zeuge nicht zuletzt der Handel mit gefälschten Diplomatenpässen. Noch „viel schlimmer“ sei dieser unter dem gestürzten Präsidenten Bozizé gewesen. „Aber selbst heute ist es alles andere als schwierig, an einen Diplomatenpass oder irgendetwas von den zentralafrikanischen Behörden zu gelangen … wenn man Geld hat.“

