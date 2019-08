In seinen Filmen zeigt sich Dwayne "The Rock" Johnson für gewöhnlich als harter Kerl mit jeder Menge Actionszenen. Am vergangenen Wochenende hingegen schlüpfte der Schauspieler in eine ganz andere Rolle und zwar in die des Bräutigams, denn der 47-Jährige gab am Sonntag seiner Lebensgefährtin Lauren Hashian das Jawort. Auf Instagram postete "The Rock" ein Hochzeitsfoto von sich und seiner Frau - dazu schrieb er: "Wir haben 'Ja' gesagt."

Hochzeit hätte bereits vor einem Jahr stattfinden sollen

Für Dwayne Johnson ist es bereits die zweite Ehe, die Hochzeit hätte aber eigentlich schon vor einem Jahr stattfinden sollen. Da Lauren Hashian nach der Geburt ihrer zweiten gemeinsamen Tochter im April 2018 aber zuerst wieder ihr altes Gewicht haben wollte, wurde die Hochzeit verschoben. Am Sonntag, den 18. August war es dann endlich soweit und das Langzeitpaar hat endlich den Bund der Ehe geschlossen.