Der britische Popstar Ed Sheeran (31) hat den Copyright-Prozess um seine Hitsingle „Shape of You“ gewonnen. Ein Gericht aus London urteilte am Mittwoch, dass der Sänger „weder absichtlich noch unbewusst“ einen Satz aus einem anderen Lied kopiert hat, als er den Song schrieb, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

Sheeran und Co-Autoren: Haben „Oh Why“ nie gehört

Der 31 Jahre alte Superstar musste sich vor Gericht mit dem Vorwurf auseinandersetzen, bei „Shape of You“ von einem anderen Song abgeschrieben zu haben. Das zumindest behaupteten die Songwriter Sami Chokri und Ross O‘Donoghue, die in dem Lied Teile ihres Songs „Oh Why“ aus dem Jahr 2015 wiedererkannt haben wollen.

Sheeran und seine Co-Autoren stritten die Vorwürfe vehement ab. Sie erklärten, sie könnten sich nicht daran erinnern, „Oh Why“ vor dem Gerichtsverfahren schon einmal gehört zu haben.

Sami Chokri, Liedtexter aus Großbritannien hatte die Vorwürfe gegen Ed Sheeran erhoben. Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Der Popstar hatte in dem Fall bereits eine eigene Klage eingereicht, um seinen Namen von dem Vorwurf „reinzuwaschen“, wie er sagte. „Shape of You“ war in Großbritannien die erfolgreichste Single des Jahres 2017.

RND/nis mit dpa und AP