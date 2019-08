Mannheim

Mit diesem Post will Ramona Stöckli anderen Frauen Mut machen: Zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter Clea Sophie gibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun Details zu ihrer Geburt preis – und die verlief nicht grade problemlos. Das kleine Mädchen kam per Notkaiserschnitt zur Welt. Die 36-Jährige schreibt zu dem Bild, wo sie ihre Tochter auf dem Arm hält und ihre Narbe sichtbar ist: „Wie oft hört man Sätze: wie ein Kaiserschnitt ist die einfacherer Variante einer Geburt/weniger gefährlich, weil geplant etc.“

Und genau mit diesen Vorurteilen will sie nun aufräumen. Aus ihrer eigenen Erfahrung sei ein Kaiserschnitt nicht der einfachere Weg einer Geburt, stattdessen sei es ein anderer. “Der Moment, wenn du an Händen und Füßen angebunden wirst, am ganzen Körper vor Angst zitterst und 20 Minuten später aufwachst und dein Kind einfach DA ist... das war für mich eine wahnsinnig große psychische Belastung.“ Die junge Mutter beschreibt die anschließenden Schmerzen, die Einschränkungen in der Bewegung nach der Operation und Sprüche unwissender, die „den Kaiserschnitt als eine Art Schwäche ansehen“. Dabei müsse jede werdende Mutter für sich entscheiden, mit welcher Art der Entbindung sie sich am wohlsten fühle.

Stöckli ist trotz der Umstände stolz auf ihre persönliche „Lieblingsnarbe.“ Sie erzähle eine genauso schmerzvolle, wie auch glückliche Geschichte und habe ihr das wertvollste Geschenk ihres Lebens gebracht hat.

Von Cecelia Spohn/RND