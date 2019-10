Nach den Schüssen auf zwei Teenager am Rande eines Footballspiels in Atlanta im August dieses Jahres hat Ex-NBA-Star Shaquille O’Neal einem der Opfer ein neues Zuhause geschenkt. Der viermalige Champion kaufte der Familie von Isaiah Payton ein behindertengerechtes Haus. Der Zwölfjährige war als Unbeteiligter bei der Schießerei an der Wirbelsäule getroffen worden und ist seitdem von der Brust abwärts gelähmt.

„Es ist einfach traurig“

„Ich habe mir die Geschichte angesehen und es ist einfach traurig. Es hätte jeder von uns sein können. Es hätte mein Sohn sein können“, sagte der frühere Sport-Profi. Und Erika Shields, die Polizeichefin von Atlanta, ergänzte: „Dies war ein rücksichtsloser, herzloser und feiger Gewaltakt, der das Leben eines zwölfjährigen Kindes und seiner Familie für immer verändert und einen anderen Jugendlichen zutiefst getroffen hat.“

15-Jähriger festgenommen

Der ebenfalls bei der Schießerei verletzte Damean Sperr (15) konnte das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen. Er war von einer Kugel am Bein getroffen worden. Im Zusammenhang mit der Schießerei wurde inzwischen ein ebenfalls 15-jähriger Junge vernommen. Die Ermittler sind allerdings überzeigt, dass es mehr als einen beteiligten Schützen gab. Die Polizei untersucht den Fall weiter.

RND/ma