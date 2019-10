View this post on Instagram

Nun leider auch er. Ich mochte immer seine beruhigende und positive Wirkung auf mich und bin froh, ihn vor ein paar Jahren auch mal persönlich kennen gelernt zu haben. Ich wurde nicht enttäuscht. Er war ein Guter! Danke Karel Gott #karelgott #abschied #kindheitserinnerungen #entertainer