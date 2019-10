Man möchte es nicht glauben, doch Heidi Klum (46) hat es wieder geschafft: Sie überrascht mit neuen verliebten Posts! Ungewöhnlich ist daran aber nicht etwa, dass sie und Ehemann Tom Kaulitz (30) auf den Fotos über und über mit Glitzer verziert sind und sich liebevoll und leidenschaftlich küssen. Eine echte Überraschung sind die Ohrringe, die sie zu ihrem funkelnden Party-Outfit trägt. Es sind große goldene Creolen mit einem deutlich sichtbaren " Kaulitz"-Schriftzug darauf, wie das jüngste Bild auf Instagram zeigt.

Wohin es die beiden in dieser Nacht gezogen hat, ist nicht ganz klar. Bei zwei Foto-Posts hat die Entertainerin allerdings Teufelchen-Emojis hinzugefügt. Möglicherweise handelte es sich also um eine vorgezogene Halloween-Sause. Ihre eigene, legendäre Halloween-Party steht dagegen erst kommende Woche an. Mit großer Spannung wird auch dieses Jahr wieder die Kostümierung erwartet, in der Klum und Kaulitz dieses Mal erscheinen werden. Erste Hinweise deuteten bei ihr auf die ägyptische Königin Nofretete hin...

Mehr zum Thema Brooklyn Beckham arbeitet als Foto-Assistent für Heidi Klum

RND/ili/spot