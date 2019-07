Wörth

Von wegen Auszeit: Eigentlich hatte sich Schlagerkönigin Helene Fischer selbst eine kreative Pause verordnet, ohne Konzerte, TV-Auftritte oder Online-Präsenz. In den sozialen Netzwerken und auf ihrer Website ist es seit Jahresanfang tatsächlich auch sehr ruhig geworden. Doch auf die Bühne scheint der Schlagerstar nicht verzichten zu können: Innerhalb eines Monats gab die „Atemlos“-Sängerin drei Konzerte – allerdings nur für geladene Gäste.

Nach den Auftritten zum 80. Geburtstag von Bau-Unternehmer Günther Papenburg in Hannover und der Jacht-Einweihung von Pharma-Milliardär Willi Beier auf Mallorca stand der Superstar am Wochenende in Wörth auf der Bühne. Autobauer Daimler hatte Helene Fischer für ein Privatkonzert gebucht: Rund 10.000 Mitarbeiter sollen vor der Open-Air-Bühne zu „Atemlos“ und „Herzbeben“ gefeiert haben, wie „Watson.de“ berichtet.

Helene Fischer singt für Daimler-Mitarbeiter

Auf Instagram wurden zahlreiche Videos von ihrem Auftritt geteilt. Darauf ist eine gut gelaunte Helene Fischer zu sehen, die ganz offensichtlich das liebt, was sie tut. In knallig pinkfarbener Hose und mit einem schwarzen ärmellosen Top genießt sie die Zeit auf der Bühne und wird zum Ende des Konzerts plötzlich ganz emotional.

Die Schlagersängerin setzt sich an den Bühnenrand, fährt sich unsicher durch die Haare und sucht nach den richtigen Worten. „Ach herrje, ich werde schon noch wiederkommen. Keine Angst“, sagt Helene Fischer. Ein Trost an ihre Fans oder macht sie sich selbst damit Hoffnung? Wann sie zurück sein wird, scheint die 34-Jährige selbst noch nicht zu wissen. „Wer weiß, wann es etwas Neues von mir geben wird.“

Auf die Auftritte vor Publikum will sie definitiv nicht verzichten – auch wenn sie das letzte Jahr mit ihrer großen Europa-Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlanden viel Kraft gekostet hat. „Keine Angst. Diese Momente – ich auf der Bühne mit meiner Band. Wenn ich singe, geht mir einfach mein Herz auf. Das lass ich mir nicht nehmen“, sagt Helene Fischer.

Von RND/mat