Statt jeden Morgen aufzuwachen und sich selbst zu bemitleiden, wie wäre es wenn du aufstehst und Gott dafür dankst, dass du aufstehen kannst, dass du gesund bist, dass du essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast und das du fließend Wasser hast! Sei dankbar für das was du hast und du wirst zufriedener. Wenn du dich nur darauf konzentrierst was du nicht hast, wirst du niemals zufrieden sein. Danke @susanakantorek, dass du mich immer auf dem Boden hälst