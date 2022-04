Fairfax

Im US-Staat Virginia hat der Prozess um eine Verleumdungsklage von Hollywood-Schauspieler Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard begonnen. Am Montag startete die Auswahl der Geschworenen vor dem Gericht in Fairfax. Sie sollen darüber entscheiden, ob Heard Depp in einem Kommentar in der „Washington Post“ fälschlicherweise als gewaltätig dargestellt habe.

In dem Artikel hatte Heard sich selbst als Person des öffentlichen Lebens beschrieben, die häusliche Gewalt erlebt habe. In ihrem Beitrag nennt sie Depp nicht beim Namen. Der Schauspieler argumentiert aber, dass sich der Beitrag eindeutig auf Vorwürfe der körperlichen Misshandlung beziehe, die Heard gegen ihn erhoben hat. Depp hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Fans von Depp mit Piratenfahnen

Vor dem Gerichtsgebäude schwenkten Fans von Depp Piratenfahnen, die auf seine Rolle in den „Fluch der Karibik“-Filmen anspielten. Mehr als ein Dutzend Frauen waren vor Ort, um Depp zu unterstützen. Die für den Prozess zuständige Richterin Penney Azcarate hat Beschränkungen verhängt: Weder Depp noch Heard dürfen auf dem Gelände des Gerichtsgebäudes für Fotos posieren oder Autogramme geben. Der Prozess dauert voraussichtlich mehr als einen Monat.

Die Schauspielerin Heard hat eine eigene Verleumdungsklage gegen Depp eingereicht. Darin wirft sie seinen Verteidigern vor, sie auf seine Anweisung hin denunziert zu haben.

Depp hatte bereits die britische Boulevardzeitung „The Sun“ wegen eines Artikels verklagt, in dem ihm Gewalt gegen Heard vorgeworfen wurde. Ein Richter am britischen High Court urteilte 2020, Depp habe Heard mehrmals angegriffen. Er wies die Klage ab.

RND/AP