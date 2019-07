Palma

Trauer um Schlagerstar Costa Cordalis („Anita“): Der wohl berühmteste Grieche in Deutschland starb am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust“, sagte Sohn Lucas Cordalis (51) demnach.

Nun hat sich auch einer seiner Schlagerkollegen zu Wort gemeldet: Jürgen Drews. Der Sänger schreibt auf Facebook: „Mit großer Bestürzung habe ich heute die Nachricht erhalten, dass mein lieber Kollege Costa Cordalis gestorben ist. Das macht mich wirklich sehr, sehr traurig. Und nachdenklich. Wir sind fast im gleichen Alter.“ Der 74-Jährige weiter: „ Costa war immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch. Wir haben uns immer gut verstanden und gemeinsam viel erlebt.“

Drews erinnert sich auch an seine Anfänge als Schlagerstar: „Er war damals mein erster persönlicher Kontakt mit einem deutschen Schlagersänger. Und ich dachte damals: Wow, sieht der gut aus. Wie ein Adonis. Costa, wir werden dich vermissen. In Gedanken sind wir bei Ingrid, den Kindern und der ganzen Familie.“

