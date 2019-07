Palma de Mallorca

Jürgen Milski (55, „Wo geht die Party ab?“) ist eigentlich hart im Nehmen, doch diesem Moment hatte er dann doch nichts entgehenzusetzen: Bei einem Auftritt im Ballermann-Club „Oberbayern“ verletzte sich der Sänger am Donnerstag so stark, dass er nach der Show direkt ins Krankenhaus musste. Diagnose: Verstauchtes Handgelenk und verletzter Rücken.

In einem Videoclip, den der Sänger selbst bei Instagram postete, ist der Augenblick zu sehen, wie er beim Singen plötzlich das Gleichgewicht verliert und von der Bühne fällt; später erklärte Milski, „übermütige Fans“ hätten an seinem T-Shirt „gezupft“ – und ihn so zu Fall gebracht.

Trotz der Schmerzen stand der Kölner einen Abend später schon wieder auf der Bühne. Und via Instagram bedankte er sich bei den Fans, die ihm „nach meinem Sturz im Oberbayern wieder auf die Beine geholfen haben“. Einen Extradank gab es auch für die Pharma-Industrie.

Und die Show geht weiter: Am Samstag will Milski bei einer Beachparty in Duisburg-Wedau auftreten.

Von RND/mha