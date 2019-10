Los Angeles

Zwei Wochen nach der Traumhochzeit gab Justin Bieber seinen Fans jetzt einen Einblick in das Liebesnest von ihm und seiner Frau Hailey. Der 25-jährige Sänger postete mehrere Fotos seines Luxusanwesens bei Instagram. Zu sehen sind vor allem eine moderne Einrichtung, verglaste Wände und ganz viel Platz.

Villa voller Kuscheltiere

Umso interessanter: die Bieber-Deko bestehend aus Plüschtieren und Spielzeugfiguren. Gleich mehrere Bilder postete Bieber, auf denen seine Sammlung an Kuscheltieren zu erkennen ist. Auch ein Playmobil-Männchen ziert eine Wand in seiner Villa.

Unter den plüschigen Bewohnern sind aber auch einige echte zu finden. Auf einem Foto kuschelt er mit zwei exotischen Katzen auf einem großen Sofa vor dem Fernseher.

Bieber macht Fans Kaufangebot

Justin Bieber scheint so viel Luxus scheinbar schon satt zu haben: Unter einem Foto kommentierte er scherzhaft: "Ich glaube, ich will mein Haus in Beverly Hills verkaufen. Wer will es?". Unter einem weiteren Post schrieb er: "Ich verkaufe es mit der gesamten Einrichtung. Macht mir ein Angebot!" Das dürfte verlockend klingen. Ob er damit auch das große Bild von ihm und seiner Frau Hailey meint, das auf einem Bild neben einem Hängesessel zu sehen ist?

Ein Kauf der Luxus-Villa dürfte aber ziemlich teuer werden. Wie die " New York Post" berichtete, ist das Haus in Beverly Hills umgerechnet rund acht Millionen Euro wert.

