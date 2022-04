Weinböhla

Rüdiger von Sachsen, einer der Urenkel des letzten sächsischen Königs, ist tot. Er starb bereits am Dienstag „völlig unerwartet“ im Alter von 68 Jahren zu Hause in Weinböhla nahe Dresden, sagte sein Sohn Daniel am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es war demnach ein Herzinfarkt. Mehrere Medien berichteten. „Wir waren noch am Montag gemeinsam im Wald und mein Vater bester Dinge und gut gelaunt.“ Bis zuletzt habe er mitgearbeitet in der gemeinsamen Forstwirtschaft, weil er es wollte.

Der in Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) geborene Sohn von Timo, eines Enkels des letzten sächsischen Königs Friedrich August III., zog schon vor Jahren nach Sachsen. Er gründete und betrieb mit seinem Ältesten die Wettinische Forstverwaltung um Moritzburg. Auch seine beiden jüngeren Söhne leben mit ihren Familien in der Region.

RND/dpa