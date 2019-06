Berlin

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, am Sonntag. Martinek wurde 47 Jahre alt.

Die Schauspielerin, die noch vor wenigen Tagen auf ihrer Instagram-Seite glückliche Urlaubsfotos hochlud, steckte mitten in den Vorbereitungen für ihre Erfolgsrolle in „Die Heiland“. Darin spielte Martinek die erste blinde Strafverteidigerin Deutschlands – die Serie basiert auf einer wahren Geschichte. Im vergangenen Jahr holte die Dienstagsserie in der ARD mit seinen sechs Folgen gute Quoten mit im Schnitt 4,25 Millionen Zuschauern.

Auf ihrer Instagramseite postete die Schauspielerin vor einer Woche einen Hinweis, dass der Drehstart kurz bevorstehen sollte. Sie lud ein Foto von sich im Bikini hoch, setzte dazu die Hashtags „Ruhe vor dem Sturm“, „Die Heiland“ und „Dreharbeiten“. Ein offizielles Statement, wie es mit Dreharbeiten nun weitergeht, gibt es bislang noch nicht.

